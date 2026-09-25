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Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) купить с доставкой в Москве
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Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм)

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Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 1
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 2
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 3
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 4
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 5
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 6
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 7
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 8
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 9
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 10
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 1
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 2
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 3
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 4
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 5
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 6
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 7
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 8
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 9
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 10
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741737
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм)
3 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Имбусовые ключи - 2 шт.
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
260 х 258 х 58 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, кг.
1.7

Описание товара Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм)

Профессиональный пневматический гвоздезабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. -Применяемый тип расходных материалов: Гвозди тип 300 (10-50 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,5 кг -Давление: 4,2 - 6,9 Атм -Тип гвоздей: 300 -Длина гвоздей: 10-50 мм -Расходные материалы: гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,78 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей в магазине: 100 шт



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Отзывы о товаре Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Имбусовые ключи - 2 шт.
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
260 х 258 х 58 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный пневматический гвоздезабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. -Применяемый тип расходных материалов: Гвозди тип 300 (10-50 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,5 кг -Давление: 4,2 - 6,9 Атм -Тип гвоздей: 300 -Длина гвоздей: 10-50 мм -Расходные материалы: гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,78 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей в магазине: 100 шт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga ЗУБР Т300-50 31933, тип 300 (10-50 мм) - данный товар вы можете купить по цене 3580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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