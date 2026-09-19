Швейная машина Comfort 14
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 341863
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 100 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Выполнение петель
полуавтомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
зеленый
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
10 мм
Нитевдеватель
нет
Особенности
регулятор натяжения нити
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
450
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Шитье двойной иглой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х20
Вес, кг.
7
Описание товара Швейная машина Comfort 14
Лапки: универсальная, оверлочная, для потайной строчки, для выметывания петли. Строчки: прямая, прямая строчка со смещением влево, потайная подшивка низа. 11 швейных операций.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Выполнение петель
полуавтомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
зеленый
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Развернуть
Максимальный подъем лапки
10 мм
Нитевдеватель
нет
Особенности
регулятор натяжения нити
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
450
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Шитье двойной иглой
нет
Страна производитель
Китай
Лапки: универсальная, оверлочная, для потайной строчки, для выметывания петли. Строчки: прямая, прямая строчка со смещением влево, потайная подшивка низа. 11 швейных операций.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
Купить Швейная машина Comfort 14 - по цене 7100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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