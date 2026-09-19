Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729
Набор инструментов для авто DEKO DKMT46 предназначен для обслуживания автомобилей, а также подойдет для проведения ремонта бытовых конструкций, садовой техники дома и на даче. Все инструменты набора выполнены из стали, что обеспечивает их долгий срок службы. В комплект набора входит: 21 шт. головки со вставками: Плоские: 4, 5.5, 7. PH: 1, 2, 3. PZ: 1, 2. T: 10, 15, 20, 25, 30, 40. H: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 шт. Насадка для головок, 13 шт. Торцевые головки 4мм., 4,5мм., 5мм., 5,5мм., 6мм., 7мм., 8мм., 9мм., 10мм., 11мм., 12мм., 13мм.,14мм, 4 шт. Ключи имбусовые (шестигранные) 1,25мм. 1,5мм., 2мм., 2,5мм, 1 шт. Отвертка для бит 150 мм, 1 шт. Шарнир карданный для головок, 1 шт. Вороток для головок 105мм, 2 шт. Удлинитель для головок 50мм., 100мм, 1 шт. Трещотка 150 мм, 1 шт. Гибкий удлинитель для головок 150 мм.
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