Очки газосварщика Сибин 1106
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Характеристики
Тип товара
Маска сварочная
Материал корпуса
поликарбонат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 341206
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
440 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Маска сварочная
Материал корпуса
поликарбонат
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
11х9х9
Вес, г.
75
Описание товара Очки газосварщика Сибин 1106
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Описание товара Очки газосварщика Сибин 1106 Очки газосварщика Сибин 1106 Смотрите также: Бетоносмесители , Виброплиты , Генераторы , Комплектующие и аксессуары для строительной техники , Компрессоры , Маски сварщика , Отбойные молотки , Плиткорезы , Сварочные аппараты , Стабилизаторы , Строительные пылесосы , Тепловые пушки , Штроборезы
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, маски-хамелеон
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, маски-хамелеон
Очки газосварщика Сибин 1106 - этот товар вы можете купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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