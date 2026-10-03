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Дальномер лазерный Stayer LDM-60 34957_z01 купить с доставкой в Москве
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Дальномер лазерный Stayer LDM-60 34957_z01

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Дальномер лазерный Stayer LDM-60 34957_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 340900
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Дальномер лазерный Stayer LDM-60 34957_z01
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
нет
Высота, см
4
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-60
Длина волны, нм
620-690
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
3
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х10
Вес, г.
158

Описание товара Дальномер лазерный Stayer LDM-60 34957_z01

Лазерный дальномер Stayer LDM-60 34957_z01 предназначен для определения линейных расстояний, вычисления площади и объема. Прибор отличается высокой точностью. Внутренняя память сохраняет до 10 последних измерений. Полученные результаты выводятся на крупный дисплей, обеспечивающий оптимальное считывание показаний.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Stayer LDM-60 34957_z01




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
нет
Высота, см
4
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-60
Длина волны, нм
620-690
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
3
Развернуть
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер Stayer LDM-60 34957_z01 предназначен для определения линейных расстояний, вычисления площади и объема. Прибор отличается высокой точностью. Внутренняя память сохраняет до 10 последних измерений. Полученные результаты выводятся на крупный дисплей, обеспечивающий оптимальное считывание показаний.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный Stayer LDM-60 34957_z01 - по цене 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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