Фрезер универсальный Интерскол ФМ-67/2200Э
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33679
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х21
Вес, кг.
7
Описание товара Фрезер универсальный Интерскол ФМ-67/2200Э
Фрезер универсальный Интерскол ФМ-67/2200Э - это мощный и высокопроизводительный электроинструмент, используемый для фигурной обработки деревянных заготовок. Данная модель оптимизирована для работы на фрезерном столе. Предусмотрена возможность ограничения пускового тока для мягкого старта устройства. Прорезиненные рукоятки предотвращают выскальзывание инструмента из рук. Фрезер Интерскол ФМ-67/2200Э снабжен металлической направляющей, электроникой для поддержания необходимого числа оборотов и шкалой для установки глубины фрезеровки.
Характеристики:
- Мощность: 2200 Вт
- Напряжение: 220 В
- Цанга: 8-12 мм
- Скорость на холостом ходу: 8000-21000 об/мин
- Глубина реза: 67 мм
- Вес: 6 кг