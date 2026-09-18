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Тонер Katun для картриджей Q2613A/Q2613X/Q2624A/Q2624X/C7115A/7115X, EP-26/EP-27 (кан. 1кг) фас.Россия купить с доставкой в Москве
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Тонер Katun для картриджей Q2613A/Q2613X/Q2624A/Q2624X/C7115A/7115X, EP-26/EP-27 (кан. 1кг) фас.Россия

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Тонер Katun для картриджей Q2613A/Q2613X/Q2624A/Q2624X/C7115A/7115X, EP-26/EP-27 (кан. 1кг) фас.Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ 1200, 1300, 1000W
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 335447
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Характеристики

Бренд
Katun
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ 1200, 1300, 1000W
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Тонер Katun для картриджей Q2613A/Q2613X/Q2624A/Q2624X/C7115A/7115X, EP-26/EP-27 (кан. 1кг) фас.Россия

Учитывая современную ситуацию в экономике и постоянные изменения в технологиях, рынках и ожиданиях клиентов, Katun разрабатывает программы, продукты и решения, необходимые вам для стабилизации вашего бизнеса, повышения прибыльности и решения будущих задач. Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах.

Отзывы о товаре Тонер Katun для картриджей Q2613A/Q2613X/Q2624A/Q2624X/C7115A/7115X, EP-26/EP-27 (кан. 1кг) фас.Россия




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Характеристики
Бренд
Katun
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ 1200, 1300, 1000W
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Учитывая современную ситуацию в экономике и постоянные изменения в технологиях, рынках и ожиданиях клиентов, Katun разрабатывает программы, продукты и решения, необходимые вам для стабилизации вашего бизнеса, повышения прибыльности и решения будущих задач. Компания Katun, основанная более сорок лет назад, является одним из ведущих мировых поставщиков совместимых расходных материалов, фоторецепторов и деталей для копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных аппаратов. Наш центральный офис в Миннеаполисе и десятки филиалов по всему миру обслуживают 10000 клиентов в 116 странах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Katun для картриджей Q2613A/Q2613X/Q2624A/Q2624X/C7115A/7115X, EP-26/EP-27 (кан. 1кг) фас.Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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