Мышь SmartBuy 309AG Black SBM-309AG-K USB
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 330289
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
570 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
150
Описание товара Мышь SmartBuy 309AG Black SBM-309AG-K USB
Созданная для комфортной работы, беспроводная мышь Smartbuy 309AG имеет светодиодный тип датчика, позволяющий добиться высокого разрешения – 1000 dpi, которого вполне достаточно для различных задач. Лёгкая (всего 64 г) мышка подойдет в комплект к ноутбуку. Ресивер обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 10 м, который для подключения достаточно лишь вставить в свободный порт USB. Сам манипулятор запитывается от батарейки АА, которая входит в комплект. Smartbuy 309AG не требует специальных драйверов, мышь поддерживается операционной системой Windows (2000 и выше). Устройство адаптировано под использование правой рукой, в основании мыши имеется выступ для размещения большого пальца.
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Созданная для комфортной работы, беспроводная мышь Smartbuy 309AG имеет светодиодный тип датчика, позволяющий добиться высокого разрешения – 1000 dpi, которого вполне достаточно для различных задач. Лёгкая (всего 64 г) мышка подойдет в комплект к ноутбуку. Ресивер обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 10 м, который для подключения достаточно лишь вставить в свободный порт USB. Сам манипулятор запитывается от батарейки АА, которая входит в комплект. Smartbuy 309AG не требует специальных драйверов, мышь поддерживается операционной системой Windows (2000 и выше). Устройство адаптировано под использование правой рукой, в основании мыши имеется выступ для размещения большого пальца.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь SmartBuy 309AG Black SBM-309AG-K USB - купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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