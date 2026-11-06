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Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W

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Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 1
Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 2
Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 3
Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 4
Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 5
Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 6
Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 7
Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мини-печь
  • Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 1
  • Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 2
  • Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 3
  • Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 4
  • Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 5
  • Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 6
  • Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 7
  • Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 327049
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W
6 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
мини-печь
Вес, кг.
12

Описание товара Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W

Полная теплоизоляция корпуса позволяет удерживать и сохранять тепло внутри печи, данная опция отсутствует в аналогичных моделях других брендов (производителей). Нижний нагревательный элемент скрытый. Термостат. Индикатор термостата. Таймер (90 мин). Автоотключение. Звуковой сигнал. Эмаль лёгкой очистки. Уплотнитель стеклянной дверцы. Защитное крепление из металла для стекла. Широкое термостойкое стекло. Плотное крепление нагревательных элементов, нагревательные элементы из нерж. Стали. Механизм легкого съема дверцы.

Отзывы о товаре Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
мини-печь
Описание
Полная теплоизоляция корпуса позволяет удерживать и сохранять тепло внутри печи, данная опция отсутствует в аналогичных моделях других брендов (производителей). Нижний нагревательный элемент скрытый. Термостат. Индикатор термостата. Таймер (90 мин). Автоотключение. Звуковой сигнал. Эмаль лёгкой очистки. Уплотнитель стеклянной дверцы. Защитное крепление из металла для стекла. Широкое термостойкое стекло. Плотное крепление нагревательных элементов, нагревательные элементы из нерж. Стали. Механизм легкого съема дверцы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь Maunfeld CEMOB.363.W - данный товар вы можете купить по цене 6120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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