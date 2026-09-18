Мини-печь Гефест ЭП Нс Д 420 К19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 208608
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
61х48х38
Вес, кг.
20
Описание товара Мини-печь Гефест ЭП Нс Д 420 К19
Настольная электрическая плита Gefest ЭП Нс Д 420 К19 оснащена варочной поверхностью с 2 конфорками и небольшой духовкой. Корпус имеет эмалированное термостойкое покрытие. Мощность нагрева регулируется при помощи поворотных переключателей. Крышка защитит позади стоящую стену от брызг. Ножки регулировочные.
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Настольная электрическая плита Gefest ЭП Нс Д 420 К19 оснащена варочной поверхностью с 2 конфорками и небольшой духовкой. Корпус имеет эмалированное термостойкое покрытие. Мощность нагрева регулируется при помощи поворотных переключателей. Крышка защитит позади стоящую стену от брызг. Ножки регулировочные.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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