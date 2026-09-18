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Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000

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Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000 - фото 1
Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
118
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000 - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 890 руб. 
Начислим 2514 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000
41 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Arc
filter_none Товар входит в коллекцию Arc

Коллекция Arc


Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
19.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
20.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
118
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х11
Вес, кг.
3.2

Описание товара Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000

Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000 - это стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Продукт выполнен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Современный дизайн смесителя Damixa Arc 291000000 придает вашей ванной комнате элегантный и современный вид. Этот смеситель обеспечивает прекрасную регулировку температуры и потока воды, что обеспечивает максимальный комфорт во время принятия ванны или душа. Кроме того, смеситель Damixa Arc 291000000 очень прост в установке и использовании, благодаря чему вы сможете быстро и легко обновить свою ванную комнату и сделать ее более функциональной и красивой.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
19.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
20.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
118
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000 - это стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Продукт выполнен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Современный дизайн смесителя Damixa Arc 291000000 придает вашей ванной комнате элегантный и современный вид. Этот смеситель обеспечивает прекрасную регулировку температуры и потока воды, что обеспечивает максимальный комфорт во время принятия ванны или душа. Кроме того, смеситель Damixa Arc 291000000 очень прост в установке и использовании, благодаря чему вы сможете быстро и легко обновить свою ванную комнату и сделать ее более функциональной и красивой.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа Damixa Arc 291000000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 41890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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