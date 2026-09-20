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Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный

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Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 1
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 2
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 3
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 4
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 5
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
225
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 5
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 790 руб. 
Начислим 2628 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680789
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный
43 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
32.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
25
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
225
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х12
Вес, кг.
2.8

Описание товара Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный

Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым во всем мире. Смеситель для раковины состоит из трех секций: температура воды регулируется отдельными ручками, независимо друг от друга, как на ретро смесителях. Ручки в виде стика станут ярким акцентом и привнесут особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
32.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
25
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
225
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым во всем мире. Смеситель для раковины состоит из трех секций: температура воды регулируется отдельными ручками, независимо друг от друга, как на ретро смесителях. Ручки в виде стика станут ярким акцентом и привнесут особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360200300 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 43790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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