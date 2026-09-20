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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
161
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель
Инновационный смеситель серии Arc теперь и в цвете никель. Джойстиковое управление и переключение режимов ванна/душ поворотом излива - функциональные ноу-хау индустрии. Космический дизайн и датское качество делают смесители для ванны и душа Arc бесспорными лидерами рынка и любимцами покупателей. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавную регулировку температуры воды, а джойстиковое управление интуитивно понятно и будет значительно удобнее при приятии душа. Для переключения воды на душ необходимо повернуть излив - такое решение добавляет пространство для комфортного принятия душа. Аэратор оснащен функцией Rub&Clean, которая позволяет очищать аэратор одним прикосновением пальца. Смеситель оборудован керамическим картриджем 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Регулировка аэратора в пределах 15° в любую сторону позволяет индивидуально настроить работу смесителя. А уникальная разработка аэратор Eco Save насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход воды практически в два раза.
Инновационный смеситель серии Arc теперь и в цвете никель. Джойстиковое управление и переключение режимов ванна/душ поворотом излива - функциональные ноу-хау индустрии. Космический дизайн и датское качество делают смесители для ванны и душа Arc бесспорными лидерами рынка и любимцами покупателей. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавную регулировку температуры воды, а джойстиковое управление интуитивно понятно и будет значительно удобнее при приятии душа. Для переключения воды на душ необходимо повернуть излив - такое решение добавляет пространство для комфортного принятия душа. Аэратор оснащен функцией Rub&Clean, которая позволяет очищать аэратор одним прикосновением пальца. Смеситель оборудован керамическим картриджем 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Регулировка аэратора в пределах 15° в любую сторону позволяет индивидуально настроить работу смесителя. А уникальная разработка аэратор Eco Save насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход воды практически в два раза.
Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - стоимость товара 54090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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