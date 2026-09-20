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Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель

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Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - фото 1
Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - фото 2
Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - фото 3
Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - фото 4
Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
161
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - фото 1
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - фото 2
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - фото 3
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - фото 4
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 090 руб. 
Начислим 3246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680774
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель
54 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
161
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х11
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель

Инновационный смеситель серии Arc теперь и в цвете никель. Джойстиковое управление и переключение режимов ванна/душ поворотом излива - функциональные ноу-хау индустрии. Космический дизайн и датское качество делают смесители для ванны и душа Arc бесспорными лидерами рынка и любимцами покупателей. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавную регулировку температуры воды, а джойстиковое управление интуитивно понятно и будет значительно удобнее при приятии душа. Для переключения воды на душ необходимо повернуть излив - такое решение добавляет пространство для комфортного принятия душа. Аэратор оснащен функцией Rub&Clean, которая позволяет очищать аэратор одним прикосновением пальца. Смеситель оборудован керамическим картриджем 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Регулировка аэратора в пределах 15° в любую сторону позволяет индивидуально настроить работу смесителя. А уникальная разработка аэратор Eco Save насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход воды практически в два раза.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
161
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационный смеситель серии Arc теперь и в цвете никель. Джойстиковое управление и переключение режимов ванна/душ поворотом излива - функциональные ноу-хау индустрии. Космический дизайн и датское качество делают смесители для ванны и душа Arc бесспорными лидерами рынка и любимцами покупателей. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавную регулировку температуры воды, а джойстиковое управление интуитивно понятно и будет значительно удобнее при приятии душа. Для переключения воды на душ необходимо повернуть излив - такое решение добавляет пространство для комфортного принятия душа. Аэратор оснащен функцией Rub&Clean, которая позволяет очищать аэратор одним прикосновением пальца. Смеситель оборудован керамическим картриджем 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Регулировка аэратора в пределах 15° в любую сторону позволяет индивидуально настроить работу смесителя. А уникальная разработка аэратор Eco Save насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход воды практически в два раза.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


Смеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель - стоимость товара 54090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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