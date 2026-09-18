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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 315609
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Описание товара Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый
Корпус выпрямителя STARWIND SHE5500 выполнен в стильном сочетании черного и красного. Удлиненные и узкие пластины легко справятся с выравниванием волнистых прядей любого типа. Благодаря очень удобной форме устройство легко помещается в ладони. Его небольшой вес практически не ощущается в руках, поэтому процесс создания прически совершенно не вызывает усталости. Сетевой шнур крепится при помощи шарнирного поворотного механизма. Такая конструкция позволяет предотвратить запутывание кабеля. Теперь вы легко можете поворачивать прибор в разные стороны, не беспокоясь, что шнур будет мешать движениям. Рабочие поверхности выпрямителя покрыты специальным напылением из керамики. Такое покрытие позволяет равномерно нагреть волосы и предотвратить их повреждение, а также делает волосы гладкими и блестящими. С выпрямителем STARWIND SHE5500 можно забыть про сухие и ломкие кончики. Для повышения надежности и безопасности использования в устройство встроена специальная функция защиты от перегрева. Специальное термореле не дает температуре нагревательного элемента превысить допустимую – 200 градусов.
Корпус выпрямителя STARWIND SHE5500 выполнен в стильном сочетании черного и красного. Удлиненные и узкие пластины легко справятся с выравниванием волнистых прядей любого типа. Благодаря очень удобной форме устройство легко помещается в ладони. Его небольшой вес практически не ощущается в руках, поэтому процесс создания прически совершенно не вызывает усталости. Сетевой шнур крепится при помощи шарнирного поворотного механизма. Такая конструкция позволяет предотвратить запутывание кабеля. Теперь вы легко можете поворачивать прибор в разные стороны, не беспокоясь, что шнур будет мешать движениям. Рабочие поверхности выпрямителя покрыты специальным напылением из керамики. Такое покрытие позволяет равномерно нагреть волосы и предотвратить их повреждение, а также делает волосы гладкими и блестящими. С выпрямителем STARWIND SHE5500 можно забыть про сухие и ломкие кончики. Для повышения надежности и безопасности использования в устройство встроена специальная функция защиты от перегрева. Специальное термореле не дает температуре нагревательного элемента превысить допустимую – 200 градусов.
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