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Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый купить с доставкой в Москве
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Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый

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Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 1
Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 2
Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 3
Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 4
Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 5
Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 6
Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 7
Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 8
Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 9
Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 10
Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 11
Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 1
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 2
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 3
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 4
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 5
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 6
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 7
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 8
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 9
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 10
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 11
  • Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 315609
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Дополнительные функции
петля для подвешивания, вращение шнура
Защита от перегрева
да
Комплектация
плойка, инструкция
Максимальная температура нагрева
200 С
Мощность
25 Вт
Насадки
выпрямитель
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х5
Вес, г.
371

Описание товара Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый

Корпус выпрямителя STARWIND SHE5500 выполнен в стильном сочетании черного и красного. Удлиненные и узкие пластины легко справятся с выравниванием волнистых прядей любого типа. Благодаря очень удобной форме устройство легко помещается в ладони. Его небольшой вес практически не ощущается в руках, поэтому процесс создания прически совершенно не вызывает усталости. Сетевой шнур крепится при помощи шарнирного поворотного механизма. Такая конструкция позволяет предотвратить запутывание кабеля. Теперь вы легко можете поворачивать прибор в разные стороны, не беспокоясь, что шнур будет мешать движениям. Рабочие поверхности выпрямителя покрыты специальным напылением из керамики. Такое покрытие позволяет равномерно нагреть волосы и предотвратить их повреждение, а также делает волосы гладкими и блестящими. С выпрямителем STARWIND SHE5500 можно забыть про сухие и ломкие кончики. Для повышения надежности и безопасности использования в устройство встроена специальная функция защиты от перегрева. Специальное термореле не дает температуре нагревательного элемента превысить допустимую – 200 градусов.

Отзывы о товаре Выпрямитель Starwind SHE5500 черный/розовый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Дополнительные функции
петля для подвешивания, вращение шнура
Защита от перегрева
да
Комплектация
плойка, инструкция
Максимальная температура нагрева
200 С
Мощность
25 Вт
Насадки
выпрямитель
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
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Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус выпрямителя STARWIND SHE5500 выполнен в стильном сочетании черного и красного. Удлиненные и узкие пластины легко справятся с выравниванием волнистых прядей любого типа. Благодаря очень удобной форме устройство легко помещается в ладони. Его небольшой вес практически не ощущается в руках, поэтому процесс создания прически совершенно не вызывает усталости. Сетевой шнур крепится при помощи шарнирного поворотного механизма. Такая конструкция позволяет предотвратить запутывание кабеля. Теперь вы легко можете поворачивать прибор в разные стороны, не беспокоясь, что шнур будет мешать движениям. Рабочие поверхности выпрямителя покрыты специальным напылением из керамики. Такое покрытие позволяет равномерно нагреть волосы и предотвратить их повреждение, а также делает волосы гладкими и блестящими. С выпрямителем STARWIND SHE5500 можно забыть про сухие и ломкие кончики. Для повышения надежности и безопасности использования в устройство встроена специальная функция защиты от перегрева. Специальное термореле не дает температуре нагревательного элемента превысить допустимую – 200 градусов.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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