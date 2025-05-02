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Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 315264
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регулируемый гребень для волос 2 шт, насадка-гребень для щетины, щеточка для чистки
Максимальная длина стрижки
28
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0,5 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети и аккумулятора
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
регулятором
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х8
Вес, г.
800
Описание товара Машинка для стрижки Philips HC5612/15 Series 5000
Инновационный дизайн гребня позволяет удалять волосы с лезвий во время использования и тем самым предотвращать застревание даже длинных волос в гребне, что позволит быстрее начать и выполнить стрижку. Усовершенствованная технология DualCut: благодаря инновационному двустороннему режущему блоку стрижка в два раза быстрее по сравнению с одинарным. Поверните колесо регулировки для выбора и фиксации нужной установки длины. На двух регулируемых гребнях доступна длина от 3 до 28 мм с интервалом 1 мм. Используйте гребень для щетины 2 мм для короткой стрижки или ухода за бородой. Снимите гребень для подравнивания по длине 0,5 мм. Мощный аккумулятор обеспечивает до 75 минут автономной работы после 8 часов зарядки, гарантируя максимум свободы и простоту использования. Машинка для стрижки водонепроницаема, что позволяет чистить ее под проточной водой. Тщательно промывайте ее водой, чтобы поддерживать прибор в идеальном состоянии. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки. Машинка для стрижки Series 5000 удобная и простая в обращении. Специальная текстура ручки позволяет легко перемещать устройство во время стрижки. Сэкономьте время и силы благодаря долговечным самозатачивающимся лезвиям, которые останутся острыми даже после 5 лет использования. Машинка является 100 % моющейся, что позволяет легко и быстро чистить ее проточной водой. Используйте гребень для щетины 2 мм для короткой стрижки волос и/или подравнивания бороды.
регулируемый гребень для волос 2 шт, насадка-гребень для щетины, щеточка для чистки
Максимальная длина стрижки
28
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0,5 мм
Развернуть
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети и аккумулятора
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
регулятором
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационный дизайн гребня позволяет удалять волосы с лезвий во время использования и тем самым предотвращать застревание даже длинных волос в гребне, что позволит быстрее начать и выполнить стрижку. Усовершенствованная технология DualCut: благодаря инновационному двустороннему режущему блоку стрижка в два раза быстрее по сравнению с одинарным. Поверните колесо регулировки для выбора и фиксации нужной установки длины. На двух регулируемых гребнях доступна длина от 3 до 28 мм с интервалом 1 мм. Используйте гребень для щетины 2 мм для короткой стрижки или ухода за бородой. Снимите гребень для подравнивания по длине 0,5 мм. Мощный аккумулятор обеспечивает до 75 минут автономной работы после 8 часов зарядки, гарантируя максимум свободы и простоту использования. Машинка для стрижки водонепроницаема, что позволяет чистить ее под проточной водой. Тщательно промывайте ее водой, чтобы поддерживать прибор в идеальном состоянии. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки. Машинка для стрижки Series 5000 удобная и простая в обращении. Специальная текстура ручки позволяет легко перемещать устройство во время стрижки. Сэкономьте время и силы благодаря долговечным самозатачивающимся лезвиям, которые останутся острыми даже после 5 лет использования. Машинка является 100 % моющейся, что позволяет легко и быстро чистить ее проточной водой. Используйте гребень для щетины 2 мм для короткой стрижки волос и/или подравнивания бороды.
Комментарий:
Пришла заряжена. Сразу побрился. В руке удобно, бреет хорошо. Остался доволен. Ожидания оправдались.
Источник: Яндекс Маркет
Сембай Ж.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, работает на ура, 3 насадки, максимальная на 28, есть для бороды 2мм, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
2022 год производства, решили не рисковать, а так с виду, хороший агрегат.
Источник: Яндекс Маркет
Константин М.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся больше 2 месяцев. Стрижет нормально, лёгкая. недостаток - режет при окантовке
Источник: Яндекс Маркет
Валерий К.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит хорошо,качествено , в руке лежит хорошо, описанию соответствует, работает не очень громко - нормальет, время покажет.
Машинка для стрижки Philips HC5612/15 Series 5000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips HC5612/15 Series 5000
Достоинства:
Комментарий:
Пришла заряжена. Сразу побрился. В руке удобно, бреет хорошо. Остался доволен. Ожидания оправдались.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, работает на ура, 3 насадки, максимальная на 28, есть для бороды 2мм, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
2022 год производства, решили не рисковать, а так с виду, хороший агрегат.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся больше 2 месяцев. Стрижет нормально, лёгкая. недостаток - режет при окантовке
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит хорошо,качествено , в руке лежит хорошо, описанию соответствует, работает не очень громко - нормальет, время покажет.