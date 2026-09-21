Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692800
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
120 мин
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, документация, регулируемая насадка (1-7 мм), регулируемая насадка (7-24 мм), регулируемая насадка (24-42 мм), чехол, щеточка для чистки лезвий
Максимальная длина стрижки
42
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
нет
Роторный двигатель
да
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Скорость мотора
7000
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х7
Вес, г.
700
Описание товара Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000
Машинка для стрижки Philips HC9420/15 - это профессиональный инструмент для ухода за волосами, который обеспечивает точное и комфортное выполнение стрижек.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
120 мин
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, документация, регулируемая насадка (1-7 мм), регулируемая насадка (7-24 мм), регулируемая насадка (24-42 мм), чехол, щеточка для чистки лезвий
Максимальная длина стрижки
42
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Развернуть
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
нет
Роторный двигатель
да
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Скорость мотора
7000
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Машинка для стрижки Philips HC9420/15 - это профессиональный инструмент для ухода за волосами, который обеспечивает точное и комфортное выполнение стрижек.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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