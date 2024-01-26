Top.Mail.Ru
Смеситель для биде Lemark LM7165B купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для биде Lemark LM7165B

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 1
Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 2
Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 3
Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 4
Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 5
Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 1
  • Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 2
  • Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 3
  • Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 4
  • Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 5
  • Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
16 076 руб.  18 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314886
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
11
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х7
Вес, кг.
3

Описание товара Смеситель для биде Lemark LM7165B

Материал изготовления корпуса - латунь, жесткая подводка. Способ монтажа - настенный



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark LM7165B

Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, красивый смеситель
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2022
Лилия

Достоинства:


Комментарий:
В целом хороший, но есть небольшие дефекты в виде мелких царапин.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
11
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь, жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, красивый смеситель
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2022
Лилия

Достоинства:


Комментарий:
В целом хороший, но есть небольшие дефекты в виде мелких царапин.


Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...