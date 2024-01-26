Смеситель для биде Lemark LM7165B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%16 076 руб. 18 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314886
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
11
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х7
Вес, кг.
3
Описание товара Смеситель для биде Lemark LM7165B
Материал изготовления корпуса - латунь, жесткая подводка. Способ монтажа - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 290 руб. 20 610 руб.3823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром
-
В наличииЦена 15 290 руб.3823 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy...
-
В наличииЦена 15 290 руб.3823 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite...
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclip...
-
В наличииЦена 15 690 руб. 16 920 руб.3923 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100000...
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apoll...
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10000 хром
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 8410...
-
В наличииЦена 16 220 руб. 20 160 руб.4055 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 16 290 руб.4073 руб. в СплитСмеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007...
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10033 белый
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
11
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь, жесткая подводка. Способ монтажа - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, красивый смеситель
Достоинства:
Комментарий:
В целом хороший, но есть небольшие дефекты в виде мелких царапин.
Смеситель для биде Lemark LM7165B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark LM7165B
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, красивый смеситель
Достоинства:
Комментарий:
В целом хороший, но есть небольшие дефекты в виде мелких царапин.