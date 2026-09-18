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Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC купить с доставкой в Москве
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Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC

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Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 1
Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 2
Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 3
Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 4
Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 5
Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 6
Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 7
Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
  • Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 1
  • Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 2
  • Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 3
  • Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 4
  • Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 5
  • Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 6
  • Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 7
  • Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306999
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
40
Детский унитаз
нет
Конструкция
пристенный
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
да
Цвет
белый
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х41
Вес, кг.
26

Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC

Ультрамодный дизайн Dynamic Organic с первого взгляда покоряет обтекаемыми природными формами и гармоничными пропорциями в сочетании с динамичностью линий. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Комплектуется сиденьем с механизмом плавного закрывания: механизм рассчитан на 100 000 закрываний. Материал сиденья — дюропласт — устойчив к появлению царапин, а крепления из нержавеющей стали прослужат не менее 10 лет.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
40
Детский унитаз
нет
Конструкция
пристенный
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
да
Цвет
белый
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрамодный дизайн Dynamic Organic с первого взгляда покоряет обтекаемыми природными формами и гармоничными пропорциями в сочетании с динамичностью линий. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Комплектуется сиденьем с механизмом плавного закрывания: механизм рассчитан на 100 000 закрываний. Материал сиденья — дюропласт — устойчив к появлению царапин, а крепления из нержавеющей стали прослужат не менее 10 лет.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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