Колонки Gembird SPK-100-W 2.0 White
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%690 руб. 1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 303761
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
350
Описание товара Колонки Gembird SPK-100-W 2.0 White
Выполнены из качественных современных материалов, обеспечивают чистое мощное звучание, отвечают всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.
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Выполнены из качественных современных материалов, обеспечивают чистое мощное звучание, отвечают всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Колонки Gembird SPK-100-W 2.0 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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