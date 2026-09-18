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Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ)

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Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 1
Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 2
Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 3
Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 4
Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 5
Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 6
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бухгалтерские программы
  • Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 1
  • Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 2
  • Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 3
  • Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 4
  • Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 5
  • Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 270 руб.  1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300054
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Характеристики

Бренд
Keepsoft
Тип товара
Бухгалтерские программы

Описание товара Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ)

Описание

«Домашняя бухгалтерия» проста в использовании и не требует от пользователя знаний бухгалтерского учета. Несмотря на свою простоту в использовании, «Домашняя бухгалтерия» это мощный, функциональный и гибкий инструмент для учета финансов.

Новые функции:

С программой Домашняя бухгалтерия вы сможете:

  • - планировать бюджет расходов и доходов,
  • - ставить финансовые цели и следить за их выполнением,
  • - импортировать записи из другого ПО для учета финансов и онлайн-банков,
  • - автоматически учитывать при обмене валют курсы валют нацбанков 5 стран,
  • - работать на мобильных платформах (iPhone, iPad и Android-смартфоны и планшеты) с синхронизацией между ПК и мобильными,
  • - хранить данные на защищенных «флешках», на сетевых дисках и в «облаках» пользователя (например, Dropbox и Google Диск),

и многое другое.

Также  в ней пристуствуют новые инструменты учета и контроля денег и планирования бюджетов:

  • - добавлена долгожданная поддержка досрочного погашения кредитов и долгов,
  • - новый интерфейс собрал в главном окне все самые частые операции и фильтры,
  • - можно использовать драгметаллы в качестве «валюты», а каждый счет вести не в одной, а сразу в 2-8 валютах (раньше пределом было 5),
  • - пользователь может по-особому оформить важные счета и категории, упростив себе отслеживание денежных потоков и достижение финансовых целей,

плюс еще более 50 изменений!

 

Также в программе имеются следующие возможности:

  • С программой могут работать несколько человек, входя в программу под своими именами. Для обеспечения конфиденциальности каждое имя можно защитить паролем. Добавление, изменение и удаление пользователей осуществляется в администраторе пользователей;
  • Учет расходов;
  • Учет доходов;
  • Учет кредитов и денег отданных в долг;
  • Погашение кредитов и долгов частями;
  • Проценты по кредитам и долгам;
  • Контроль возврата кредитов и долгов;
  • Система напоминания по кредитам и долгам;
  • Составление бюджета расходов и доходов;
  • Планирование расходов;
  • Планирование доходов;
  • Система счетов;
  • Возможность использовать до 5-ти валют включительно;
  • Получение курсов валют из Интернет;
  • Обмен валют;
  • Импорт данных из XLS (Microsoft Excel) и CSV файлов;
  • Импорт данных из файлов QIF (Quicken Interchange Format);
  • Поиск по базе данных;
  • Фильтры и быстрый поиск по базе данных;
  • Экспорт данных в более чем 15 различных форматов (Word, Excel, Access, HTML, XML, Paradox, DBase, Текстовый файл и др.);
  • Перенос данных;
  • Синхронизация с "Домашней бухгалтерией", установленной на другом компьютере;
  • Синхронизация с базой данных Домашней бухгалтерии для мобильных устройств;
  • Резервное копирование;
  • Сжатие базы данных;
  • Очистка базы данных;
  • Печать данных;
  • Построение отчетов и диаграмм;
  • Настройка пользовательского интерфейса;
  • Менеджер загрузки «Домашней бухгалтерии». Менеджер загрузки позволяет автоматически загружать «Домашнюю бухгалтерию» по установленному Вами расписанию;
  • Обновление через Интернет;
  • И многие другие функции.

Пользуясь Домашней бухгалтерией, Вы сможете легко отслеживать передвижения Ваших финансов, и вопроса: "Куда подевались деньги?" больше не возникнет.

 

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Домашняя бухгалтерия.

Отзывы о товаре Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Keepsoft
Тип товара
Бухгалтерские программы
Описание

Описание

«Домашняя бухгалтерия» проста в использовании и не требует от пользователя знаний бухгалтерского учета. Несмотря на свою простоту в использовании, «Домашняя бухгалтерия» это мощный, функциональный и гибкий инструмент для учета финансов.

Новые функции:

С программой Домашняя бухгалтерия вы сможете:

  • - планировать бюджет расходов и доходов,
  • - ставить финансовые цели и следить за их выполнением,
  • - импортировать записи из другого ПО для учета финансов и онлайн-банков,
  • - автоматически учитывать при обмене валют курсы валют нацбанков 5 стран,
  • - работать на мобильных платформах (iPhone, iPad и Android-смартфоны и планшеты) с синхронизацией между ПК и мобильными,
  • - хранить данные на защищенных «флешках», на сетевых дисках и в «облаках» пользователя (например, Dropbox и Google Диск),

и многое другое.

Также  в ней пристуствуют новые инструменты учета и контроля денег и планирования бюджетов:

  • - добавлена долгожданная поддержка досрочного погашения кредитов и долгов,
  • - новый интерфейс собрал в главном окне все самые частые операции и фильтры,
  • - можно использовать драгметаллы в качестве «валюты», а каждый счет вести не в одной, а сразу в 2-8 валютах (раньше пределом было 5),
  • - пользователь может по-особому оформить важные счета и категории, упростив себе отслеживание денежных потоков и достижение финансовых целей,

плюс еще более 50 изменений!

 

Также в программе имеются следующие возможности:

  • С программой могут работать несколько человек, входя в программу под своими именами. Для обеспечения конфиденциальности каждое имя можно защитить паролем. Добавление, изменение и удаление пользователей осуществляется в администраторе пользователей;
  • Учет расходов;
  • Учет доходов;
  • Учет кредитов и денег отданных в долг;
  • Погашение кредитов и долгов частями;
  • Проценты по кредитам и долгам;
  • Контроль возврата кредитов и долгов;
  • Система напоминания по кредитам и долгам;
  • Составление бюджета расходов и доходов;
  • Планирование расходов;
  • Планирование доходов;
  • Система счетов;
  • Возможность использовать до 5-ти валют включительно;
  • Получение курсов валют из Интернет;
  • Обмен валют;
  • Импорт данных из XLS (Microsoft Excel) и CSV файлов;
  • Импорт данных из файлов QIF (Quicken Interchange Format);
  • Поиск по базе данных;
  • Фильтры и быстрый поиск по базе данных;
  • Экспорт данных в более чем 15 различных форматов (Word, Excel, Access, HTML, XML, Paradox, DBase, Текстовый файл и др.);
  • Перенос данных;
  • Синхронизация с "Домашней бухгалтерией", установленной на другом компьютере;
  • Синхронизация с базой данных Домашней бухгалтерии для мобильных устройств;
  • Резервное копирование;
  • Сжатие базы данных;
  • Очистка базы данных;
  • Печать данных;
  • Построение отчетов и диаграмм;
  • Настройка пользовательского интерфейса;
  • Менеджер загрузки «Домашней бухгалтерии». Менеджер загрузки позволяет автоматически загружать «Домашнюю бухгалтерию» по установленному Вами расписанию;
  • Обновление через Интернет;
  • И многие другие функции.

Пользуясь Домашней бухгалтерией, Вы сможете легко отслеживать передвижения Ваших финансов, и вопроса: "Куда подевались деньги?" больше не возникнет.

 

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Домашняя бухгалтерия.

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Отзывы


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