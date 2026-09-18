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Кронштейн настенный ARM MEDIA LCD-7101 серебро купить с доставкой в Москве
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Кронштейн настенный ARM MEDIA LCD-7101 серебро

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Кронштейн настенный ARM MEDIA LCD-7101 серебро
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
1 330 руб.  3 007 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290988
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х5
Вес, кг.
1.12

Описание товара Кронштейн настенный ARM MEDIA LCD-7101 серебро

Кронштейн настенный ARM MEDIA LCD-7101 серебро

Отзывы о товаре Кронштейн настенный ARM MEDIA LCD-7101 серебро




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн настенный ARM MEDIA LCD-7101 серебро
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настенный ARM MEDIA LCD-7101 серебро - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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