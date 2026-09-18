Машина шлифовальная угловая аккумуляторная DeWalt DCG412N-XJ
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 281094
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х24х20
Вес, кг.
3.77
Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная DeWalt DCG412N-XJ
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная DeWalt DCG412N-XJ предназначена для шлифования и зачистки поверхностей. Мощный и надежный электродвигатель обеспечивает скорость вращения до 7000 об/мин. Углошлифовальная машина DEWALT DCG412N предназначена для шлифования и зачистки поверхностей. Мощный и надежный электродвигатель обеспечивает скорость вращения до 7000 об/мин. Диск прикрыт кожухом для защиты пользователя от искр и пыли. Косозубые металлические шестерни редуктора снижают уровень вибрации.
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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная DeWalt DCG412N-XJ предназначена для шлифования и зачистки поверхностей. Мощный и надежный электродвигатель обеспечивает скорость вращения до 7000 об/мин. Углошлифовальная машина DEWALT DCG412N предназначена для шлифования и зачистки поверхностей. Мощный и надежный электродвигатель обеспечивает скорость вращения до 7000 об/мин. Диск прикрыт кожухом для защиты пользователя от искр и пыли. Косозубые металлические шестерни редуктора снижают уровень вибрации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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