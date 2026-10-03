Топор Sparta 21639
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 280776
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600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
405
Ширина лезвия, мм
115
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91
Описание товара Топор Sparta 21639
Топор Sparta 21639 с рабочей частью весом 800 г и фибергласовым топорищем рассчитан на рубку, тесание и колку древесины любых пород. Рабочая кромка, заточенная под углом 20-30°, легко врезается в древесину. Инструмент пригодится для бытовых работ: заготовки дров, рубки сучьев, небольших бревен, пеньков и т.д.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — полотно выполнено из стали 45 и закалено до твердости 35-40 HRC на высоту до 25 мм от режущей кромки.
- Долговечность — фибергласовая рукоятка не разрушается под воздействием окружающей среды.
- Эргономичность — изогнутая обрезиненная рукоятка не выскальзывает из рук.
- Легкий вес полотна 800 г — длительная работа топором не вызывает дискомфорт.
- Компактность — благодаря небольшой длине рукоятки 390 мм инструмент легко поместится в переноску для инструмента или рюкзак.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
405
Ширина лезвия, мм
115
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Топор Sparta 21639 с рабочей частью весом 800 г и фибергласовым топорищем рассчитан на рубку, тесание и колку древесины любых пород. Рабочая кромка, заточенная под углом 20-30°, легко врезается в древесину. Инструмент пригодится для бытовых работ: заготовки дров, рубки сучьев, небольших бревен, пеньков и т.д.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — полотно выполнено из стали 45 и закалено до твердости 35-40 HRC на высоту до 25 мм от режущей кромки.
- Долговечность — фибергласовая рукоятка не разрушается под воздействием окружающей среды.
- Эргономичность — изогнутая обрезиненная рукоятка не выскальзывает из рук.
- Легкий вес полотна 800 г — длительная работа топором не вызывает дискомфорт.
- Компактность — благодаря небольшой длине рукоятки 390 мм инструмент легко поместится в переноску для инструмента или рюкзак.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор Sparta 21639 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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