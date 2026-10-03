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Топор Sparta 21639 купить с доставкой в Москве
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Топор Sparta 21639

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Топор Sparta 21639 - фото 7
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор Sparta 21639 - фото 1
  • Топор Sparta 21639 - фото 2
  • Топор Sparta 21639 - фото 3
  • Топор Sparta 21639 - фото 4
  • Топор Sparta 21639 - фото 5
  • Топор Sparta 21639 - фото 6
  • Топор Sparta 21639 - фото 7
  • Топор Sparta 21639 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280776
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор Sparta 21639
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
405
Ширина лезвия, мм
115
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91

Описание товара Топор Sparta 21639

Топор Sparta 21639 с рабочей частью весом 800 г и фибергласовым топорищем рассчитан на рубку, тесание и колку древесины любых пород. Рабочая кромка, заточенная под углом 20-30°, легко врезается в древесину. Инструмент пригодится для бытовых работ: заготовки дров, рубки сучьев, небольших бревен, пеньков и т.д.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — полотно выполнено из стали 45 и закалено до твердости 35-40 HRC на высоту до 25 мм от режущей кромки.
  • Долговечность — фибергласовая рукоятка не разрушается под воздействием окружающей среды.
  • Эргономичность — изогнутая обрезиненная рукоятка не выскальзывает из рук.
  • Легкий вес полотна 800 г — длительная работа топором не вызывает дискомфорт.
  • Компактность — благодаря небольшой длине рукоятки 390 мм инструмент легко поместится в переноску для инструмента или рюкзак.

Отзывы о товаре Топор Sparta 21639




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
405
Ширина лезвия, мм
115
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание

Топор Sparta 21639 с рабочей частью весом 800 г и фибергласовым топорищем рассчитан на рубку, тесание и колку древесины любых пород. Рабочая кромка, заточенная под углом 20-30°, легко врезается в древесину. Инструмент пригодится для бытовых работ: заготовки дров, рубки сучьев, небольших бревен, пеньков и т.д.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — полотно выполнено из стали 45 и закалено до твердости 35-40 HRC на высоту до 25 мм от режущей кромки.
  • Долговечность — фибергласовая рукоятка не разрушается под воздействием окружающей среды.
  • Эргономичность — изогнутая обрезиненная рукоятка не выскальзывает из рук.
  • Легкий вес полотна 800 г — длительная работа топором не вызывает дискомфорт.
  • Компактность — благодаря небольшой длине рукоятки 390 мм инструмент легко поместится в переноску для инструмента или рюкзак.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Sparta 21639 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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