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Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм купить с доставкой в Москве
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Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм

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Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 1
Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 2
Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 3
Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 4
Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 5
Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 6
Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 7
Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 8
Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 9
Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 1
  • Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 2
  • Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 3
  • Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 4
  • Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 5
  • Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 6
  • Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 7
  • Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 8
  • Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 9
  • Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Топор - 1 шт
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х3
Вес, г.
780

Описание товара Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм

Топор Matrix 21409 длиной 275 мм, с рабочей частью весом 450 г и эргономичной фибергласовой рукояткой, используется для колки мелких дров, рубке щепок, заострения колышков, вырубки кустов, рубки сучьев, обдирки веток, а также выполнения других работ. Полукруглое лезвие упрощает работу. Инструмент пригодится в туристическом походе и отдыхе на природе, будет полезен в быту.

Преимущества

  • Долговечность — кованое полотно из прочной стали 45 прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 50-55 HRC, поэтому долго сохраняет остроту, режущая кромка прошла прецизионную заточку на станке с ЧПУ.
  • Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из рук.
  • Безопасное хранение и транспортировка — топор поставляется с защитной пластиковой накладкой на лезвии.
  • Удобное размещение в зоне хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие под подвес.
  • Компактность — короткий топорик не занимает много места, оптимален для отдыха на природе.

Отзывы о товаре Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Топор - 1 шт
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание

Топор Matrix 21409 длиной 275 мм, с рабочей частью весом 450 г и эргономичной фибергласовой рукояткой, используется для колки мелких дров, рубке щепок, заострения колышков, вырубки кустов, рубки сучьев, обдирки веток, а также выполнения других работ. Полукруглое лезвие упрощает работу. Инструмент пригодится в туристическом походе и отдыхе на природе, будет полезен в быту.

Преимущества

  • Долговечность — кованое полотно из прочной стали 45 прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 50-55 HRC, поэтому долго сохраняет остроту, режущая кромка прошла прецизионную заточку на станке с ЧПУ.
  • Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из рук.
  • Безопасное хранение и транспортировка — топор поставляется с защитной пластиковой накладкой на лезвии.
  • Удобное размещение в зоне хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие под подвес.
  • Компактность — короткий топорик не занимает много места, оптимален для отдыха на природе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Matrix 21409, 450 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 275 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 670 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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