Набор инструментов Ombra OMT108S
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Ombra OMT108S
Комплектация: 1/2 головки торцевые длинные x 5, 1/4 головки торцевые длинные x 8, головка торцевая 1/2 6-гранная 10 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 11 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 12 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 13 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 14 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 15 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 16 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 17 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 18 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 19 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 20 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 21 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 22 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 24 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 27 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 30 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 32 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 4 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 4.5 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 5 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 5.5 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 6 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 7 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 8 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 9 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 10 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 11 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 12 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 13 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 14 мм x 1, 1/4 головки торцевые torx x 5, 1/2 головки торцевые torx x 9, рукоятка трещоточная рукоятка с воротком 1/4 x 1, быстросъемная трещоточная рукоятка с воротком 1/2 x 1, т-образный вороток x 1, головка свечная 1/2 x 2, удлинитель 1/4 50 мм x 1, удлинитель 1/4 100 мм x 1, шарнир карданный 1/4 x 1, шарнир карданный 1/2 x 1, удлинитель 1/2 125 мм x 1, удлинитель 1/2 250 мм x 1, отверточная рукоятка 1/4 x 1, держатель для бит x 1, 1/4 биты x 18, 3/8 головки свечные x 1, переходник 1/2(f) x 3/8(m) x 1, держатель для бит 1/2 x 1, 1/2 адаптер x 1, 5/16 биты x 16, кейс x 1.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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