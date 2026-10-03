Top.Mail.Ru
Набор инструментов Ombra OMT108S купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов Ombra OMT108S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 1
Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 2
Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 3
Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 4
Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 5
Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 6
Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 7
Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 1
  • Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 2
  • Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 3
  • Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 4
  • Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 5
  • Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 6
  • Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 7
  • Набор инструментов Ombra OMT108S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 040 руб. 
Начислим 193 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275959
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Ombra OMT108S
12 040 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ombra
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
37х28х8
Вес, кг.
6

Описание товара Набор инструментов Ombra OMT108S

Комплектация: 1/2 головки торцевые длинные x 5, 1/4 головки торцевые длинные x 8, головка торцевая 1/2 6-гранная 10 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 11 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 12 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 13 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 14 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 15 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 16 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 17 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 18 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 19 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 20 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 21 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 22 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 24 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 27 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 30 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 32 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 4 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 4.5 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 5 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 5.5 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 6 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 7 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 8 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 9 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 10 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 11 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 12 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 13 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 14 мм x 1, 1/4 головки торцевые torx x 5, 1/2 головки торцевые torx x 9, рукоятка трещоточная рукоятка с воротком 1/4 x 1, быстросъемная трещоточная рукоятка с воротком 1/2 x 1, т-образный вороток x 1, головка свечная 1/2 x 2, удлинитель 1/4 50 мм x 1, удлинитель 1/4 100 мм x 1, шарнир карданный 1/4 x 1, шарнир карданный 1/2 x 1, удлинитель 1/2 125 мм x 1, удлинитель 1/2 250 мм x 1, отверточная рукоятка 1/4 x 1, держатель для бит x 1, 1/4 биты x 18, 3/8 головки свечные x 1, переходник 1/2(f) x 3/8(m) x 1, держатель для бит 1/2 x 1, 1/2 адаптер x 1, 5/16 биты x 16, кейс x 1.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Ombra OMT108S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ombra
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Комплектация: 1/2 головки торцевые длинные x 5, 1/4 головки торцевые длинные x 8, головка торцевая 1/2 6-гранная 10 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 11 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 12 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 13 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 14 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 15 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 16 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 17 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 18 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 19 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 20 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 21 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 22 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 24 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 27 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 30 мм x 1, головка торцевая 1/2 6-гранная 32 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 4 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 4.5 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 5 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 5.5 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 6 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 7 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 8 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 9 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 10 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 11 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 12 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 13 мм x 1, головка торцевая 1/4 6-гранная 14 мм x 1, 1/4 головки торцевые torx x 5, 1/2 головки торцевые torx x 9, рукоятка трещоточная рукоятка с воротком 1/4 x 1, быстросъемная трещоточная рукоятка с воротком 1/2 x 1, т-образный вороток x 1, головка свечная 1/2 x 2, удлинитель 1/4 50 мм x 1, удлинитель 1/4 100 мм x 1, шарнир карданный 1/4 x 1, шарнир карданный 1/2 x 1, удлинитель 1/2 125 мм x 1, удлинитель 1/2 250 мм x 1, отверточная рукоятка 1/4 x 1, держатель для бит x 1, 1/4 биты x 18, 3/8 головки свечные x 1, переходник 1/2(f) x 3/8(m) x 1, держатель для бит 1/2 x 1, 1/2 адаптер x 1, 5/16 биты x 16, кейс x 1.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Ombra OMT108S - стоимость товара 12040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...