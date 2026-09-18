Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273778
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
44х35х13
Вес, кг.
2.89

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT

Мощная 18,0 В XR Li-Ion компактная дрель-винтоверт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами 2,0 Ач технологии XR Li-Ion. Технология бесщеточных двигателей Brushless для превосходной эффективности и производительности инструмента. Еще более компактный, легкий и эргономичный дизайн, позволяющий использовать инструмент в ограниченном пространстве. 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс. 15-ступенчатый регулятор крутящего момента для работы с различными материалами и шурупами разного размера. Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Описание
Мощная 18,0 В XR Li-Ion компактная дрель-винтоверт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами 2,0 Ач технологии XR Li-Ion. Технология бесщеточных двигателей Brushless для превосходной эффективности и производительности инструмента. Еще более компактный, легкий и эргономичный дизайн, позволяющий использовать инструмент в ограниченном пространстве. 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс. 15-ступенчатый регулятор крутящего момента для работы с различными материалами и шурупами разного размера. Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...