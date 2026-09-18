Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок для заточки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 271068
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Станок для заточки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х42х41
Вес, кг.
1.1
Описание товара Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500
Многофункциональный точильный станок применяется для заточки сверел диаметром от 3 до 13 мм, зубил, лезвий размером от 6 до 51 мм, а также ножей и ножниц. Диск диаметром 51 мм имеет напыление из материала карборунд, что обеспечивает его износостойкость. Модель проста и удобна в эксплуатации, не требует специального технического обслуживания. Защитный экран позволяет визуально контролировать выполнение операции, а также оберегает оператора от вылета искр. Наличие специальных отверстий в основании устройства позволяет крепить аппарат к поверхности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Многофункциональный точильный станок применяется для заточки сверел диаметром от 3 до 13 мм, зубил, лезвий размером от 6 до 51 мм, а также ножей и ножниц. Диск диаметром 51 мм имеет напыление из материала карборунд, что обеспечивает его износостойкость. Модель проста и удобна в эксплуатации, не требует специального технического обслуживания. Защитный экран позволяет визуально контролировать выполнение операции, а также оберегает оператора от вылета искр. Наличие специальных отверстий в основании устройства позволяет крепить аппарат к поверхности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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