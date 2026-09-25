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Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм купить с доставкой в Москве
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Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм

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Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 1
Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 2
Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 3
Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 4
Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 5
Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
125
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
  • Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 1
  • Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 2
  • Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 3
  • Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 4
  • Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 5
  • Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741597
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм
3 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
Станок заточной - 1 шт. Защитный экран - 2 шт. Упор - 2 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
125
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
12.7 мм
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
305 х 175 х 215 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х18
Вес, кг.
5.1

Описание товара Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм

Станок заточной ЗУБР СТ-125 – незаменимый инструмент для гаража, мастерской и используемый для заточки и сухой шлифовки металлических заготовок и режущего инструмента. Простота конструкции, высокая надежность, компактный размер, два камня с разной зернистостью – все что нужно для настоящего мастера, ценяще-го качество и рассчитывающего на долгий срок службы -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 150 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Диаметр круга: 125 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 12,7 мм -Толщина точильного круга: 16 мм -Зернистость круга №1: 60 -Зернистость круга №2: 80 -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: нет -Режим работы: S2, 15 мин -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 4,5 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
Станок заточной - 1 шт. Защитный экран - 2 шт. Упор - 2 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
125
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
12.7 мм
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
305 х 175 х 215 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Станок заточной ЗУБР СТ-125 – незаменимый инструмент для гаража, мастерской и используемый для заточки и сухой шлифовки металлических заготовок и режущего инструмента. Простота конструкции, высокая надежность, компактный размер, два камня с разной зернистостью – все что нужно для настоящего мастера, ценяще-го качество и рассчитывающего на долгий срок службы -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 150 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Диаметр круга: 125 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 12,7 мм -Толщина точильного круга: 16 мм -Зернистость круга №1: 60 -Зернистость круга №2: 80 -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: нет -Режим работы: S2, 15 мин -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 4,5 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-125, 150 Вт, диаметр 125 мм - этот товар вы можете купить по цене 3060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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