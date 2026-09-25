Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм
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Характеристики
Описание товара Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм
Станок заточной ЗУБР СТ-150 – незаменимый инструмент для гаража, мастерской и используемый для заточки и сухой шлифовки металлических заготовок и режущего инструмента. Простота конструкции, высокая надежность, компактный размер, два камня с разной зернистостью – все что нужно для настоящего мастера, ценяще-го качество и рассчитывающего на долгий срок службы -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 200 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Диаметр круга: 150 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 12,7 мм -Толщина точильного круга: 16 мм -Зернистость круга №1: 60 -Зернистость круга №2: 80 -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: нет -Режим работы: S2, 15 мин -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 5,7 кг
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