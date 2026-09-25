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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 купить с доставкой в Москве
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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150

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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 1
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 2
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 3
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 4
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 5
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 6
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 7
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 8
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 9
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 1
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 2
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 3
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 4
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 5
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 6
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 7
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 8
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 9
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741595
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
Абразивный заточной круг (установлен) 2 шт; Защитный экран 2 комплекта; Упор 2 комплекта; Переходные втулки 2 шт
Мощность, Вт
300
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
20 мм
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
355 х 200 х 250 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х20
Вес, кг.
8

Описание товара Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150

Заточной станок ПСТ-150. надёжность и простота необходимая для заточки и шлифовки металлических заготовок и режущего инструмента -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 300 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Диаметр круга: 150 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 32 мм -Толщина точильного круга: 20 мм -Зернистость круга №1: 60 -Зернистость круга №2: 80 -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: есть -Режим работы: S2, 30 мин -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 7,1 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
Абразивный заточной круг (установлен) 2 шт; Защитный экран 2 комплекта; Упор 2 комплекта; Переходные втулки 2 шт
Мощность, Вт
300
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
20 мм
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
355 х 200 х 250 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Заточной станок ПСТ-150. надёжность и простота необходимая для заточки и шлифовки металлических заготовок и режущего инструмента -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 300 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Диаметр круга: 150 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 32 мм -Толщина точильного круга: 20 мм -Зернистость круга №1: 60 -Зернистость круга №2: 80 -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: есть -Режим работы: S2, 30 мин -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 7,1 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-150, 300 Вт, диаметр 150 – стоимость товара 5450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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