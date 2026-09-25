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Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 купить с доставкой в Москве
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Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150

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Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 1
Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 2
Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 3
Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 4
Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 5
Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 6
Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 7
Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 8
Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 1
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 2
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 3
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 4
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 5
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 6
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 7
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 8
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741600
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Загружаем...
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Загружаем...
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Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
заточной круг, защитный экран, руководство по эксплуатации, упор, шлифовальная лента
Мощность, Вт
300
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Материал обработки
дерево, металл
Габариты (ШхВхГ)
440 х 364 х 260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х26
Вес, кг.
8.92

Описание товара Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150

Станок заточной ЗУБР ПТЛ-150 – незаменимый инструмент для гаража, мастерской, используемый для заточки режущего инструмента и шлифовки заготовок. Простота конструкции, высокая надежность, компактный размер, два шлифовальных материала с разной зернистостью – все что нужно для настоящего мастера, ценящего качество и рассчитывающего на долгий срок службы. -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 300 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Наружний диаметр: 150 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 32 мм -Ширина круга: 20 мм -Зернистость круга: 60 -Ширина ленты: 50 мм -Длина ленты: 686 мм -Зернистость: 80/100 -Режим работы: S2, 30 мин -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: есть -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 8,4 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
заточной круг, защитный экран, руководство по эксплуатации, упор, шлифовальная лента
Мощность, Вт
300
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Материал обработки
дерево, металл
Габариты (ШхВхГ)
440 х 364 х 260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Станок заточной ЗУБР ПТЛ-150 – незаменимый инструмент для гаража, мастерской, используемый для заточки режущего инструмента и шлифовки заготовок. Простота конструкции, высокая надежность, компактный размер, два шлифовальных материала с разной зернистостью – все что нужно для настоящего мастера, ценящего качество и рассчитывающего на долгий срок службы. -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 300 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Наружний диаметр: 150 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 32 мм -Ширина круга: 20 мм -Зернистость круга: 60 -Ширина ленты: 50 мм -Длина ленты: 686 мм -Зернистость: 80/100 -Режим работы: S2, 30 мин -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: есть -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 8,4 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный заточной станок ЗУБР ПТЛ-150, 300 Вт, 50 ? 686 мм лента, диаметр 150 - стоимость товара 6870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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