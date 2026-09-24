ЗУБР 50 мм, 90 Вт, лобзиковый станок (ЗСЛ-90)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб.
В наличии
Код товара: 722318
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Лобзиковый станок, Пильное полотно, Защитный кожух, Резиновые опоры, 3 шт, Угловой транспортир, Комплект ключей, Крепление, Инструкция, упаковка
Мощность, Вт
90
Max глубина пропила под углом 45°
410
Max глубина пропила под углом 90°
50
Материал обработки
подключение пылесоса
Габариты (ШхВхГ)
580х280х340 мм
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
60х37х29
Вес, кг.
14.8
Описание товара ЗУБР 50 мм, 90 Вт, лобзиковый станок (ЗСЛ-90)
Лобзиковый станок ЗУБР ЗСЛ-90 используется на небольших производствах для распилки деревянных или пластмассовых изделий. Рабочий стол имеет возможность наклоняться на угол от 0 до 45 градусов, что позволяет выполнять пилы под углом. Для точности выполнения работ в комплект станка входит боковой упор с транспортиром.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Комплектация
Лобзиковый станок, Пильное полотно, Защитный кожух, Резиновые опоры, 3 шт, Угловой транспортир, Комплект ключей, Крепление, Инструкция, упаковка
Мощность, Вт
90
Max глубина пропила под углом 45°
410
Max глубина пропила под углом 90°
50
Материал обработки
подключение пылесоса
Габариты (ШхВхГ)
580х280х340 мм
Страна производитель
Тайвань
Лобзиковый станок ЗУБР ЗСЛ-90 используется на небольших производствах для распилки деревянных или пластмассовых изделий. Рабочий стол имеет возможность наклоняться на угол от 0 до 45 градусов, что позволяет выполнять пилы под углом. Для точности выполнения работ в комплект станка входит боковой упор с транспортиром.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
ЗУБР 50 мм, 90 Вт, лобзиковый станок (ЗСЛ-90) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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