Top.Mail.Ru
Набор инструментов Bort BTK-32 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов Bort BTK-32

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 1
Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 2
Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 3
Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 4
Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 5
Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
32
Инструменты в комплекте
бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы, трещотка
Кмоплектация
изолента, нож
  • Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 1
  • Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 2
  • Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 3
  • Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 4
  • Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 5
  • Набор инструментов Bort BTK-32 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270921
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Bort BTK-32
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
32
Инструменты в комплекте
бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы, трещотка
Кмоплектация
изолента, нож
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
разводной, имбусовый
Количество имбусовых ключей
8
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
5
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
32
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
25
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Посадка головок
1 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Набор инструментов Bort BTK-32

Комплект ручного инструмента отлично впишется в арсенал любого мужчины для выполнения профессиональных и бытовых работ. С помощью этого набора вы легко осуществите сборку деревянных конструкций, выполните работу с саморезами, произведете замену или установку сантехнического оборудования. Набор состоит из 33 элементов, в который входит разводной ключ для работы с гайками любых размеров, комплект отверток, молоток. Каждый инструмент изготовлен из качественной стали. Все инструменты упакованы в стильный и прочный кейс.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор инструментов Bort BTK-32




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
32
Инструменты в комплекте
бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы, трещотка
Кмоплектация
изолента, нож
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
разводной, имбусовый
Количество имбусовых ключей
8
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
5
Развернуть
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
32
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
25
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Посадка головок
1 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект ручного инструмента отлично впишется в арсенал любого мужчины для выполнения профессиональных и бытовых работ. С помощью этого набора вы легко осуществите сборку деревянных конструкций, выполните работу с саморезами, произведете замену или установку сантехнического оборудования. Набор состоит из 33 элементов, в который входит разводной ключ для работы с гайками любых размеров, комплект отверток, молоток. Каждый инструмент изготовлен из качественной стали. Все инструменты упакованы в стильный и прочный кейс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор инструментов Bort BTK-32 - по цене 2380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...