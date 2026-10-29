Набор инструментов Bort BTK-32
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
32
Инструменты в комплекте
бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы, трещотка
Кмоплектация
изолента, нож
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 270921
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2 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
32
Инструменты в комплекте
бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы, трещотка
Кмоплектация
изолента, нож
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
разводной, имбусовый
Количество имбусовых ключей
8
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
5
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
32
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
25
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Посадка головок
1 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х7
Вес, кг.
1.7
Описание товара Набор инструментов Bort BTK-32
Комплект ручного инструмента отлично впишется в арсенал любого мужчины для выполнения профессиональных и бытовых работ. С помощью этого набора вы легко осуществите сборку деревянных конструкций, выполните работу с саморезами, произведете замену или установку сантехнического оборудования. Набор состоит из 33 элементов, в который входит разводной ключ для работы с гайками любых размеров, комплект отверток, молоток. Каждый инструмент изготовлен из качественной стали. Все инструменты упакованы в стильный и прочный кейс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
32
Инструменты в комплекте
бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы, трещотка
Кмоплектация
изолента, нож
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
разводной, имбусовый
Количество имбусовых ключей
8
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
5
Развернуть
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
32
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
25
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Посадка головок
1 дюйма
Страна производитель
Китай
Комплект ручного инструмента отлично впишется в арсенал любого мужчины для выполнения профессиональных и бытовых работ. С помощью этого набора вы легко осуществите сборку деревянных конструкций, выполните работу с саморезами, произведете замену или установку сантехнического оборудования. Набор состоит из 33 элементов, в который входит разводной ключ для работы с гайками любых размеров, комплект отверток, молоток. Каждый инструмент изготовлен из качественной стали. Все инструменты упакованы в стильный и прочный кейс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Купить Набор инструментов Bort BTK-32 - по цене 2380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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