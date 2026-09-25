Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
16
Комплектация
Кернер (№1, №2) - 2 шт. Добойник - 3 шт. Зубило - 3 шт. Крейцмейсель - 1 шт. Выколотка (1. 5, 3, 4, 5, 6, 8 мм) - 6 шт. Чертилка - 1 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
В наличии
Код товара: 742580
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
16
Комплектация
Кернер (№1, №2) - 2 шт. Добойник - 3 шт. Зубило - 3 шт. Крейцмейсель - 1 шт. Выколотка (1. 5, 3, 4, 5, 6, 8 мм) - 6 шт. Чертилка - 1 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
Упаковка
чехол
Количество зубил, шт
3
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х8
Вес, кг.
1.7
Описание товара Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов
Набор высококачественных зубил и кернеров. Произведены из хромованадиевой стали. Шестигранный профиль для повышенных нагрузков. Закалены
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНабор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27011-H12_z01, 6 - 32 мм, 12 ...
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-19
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитНабор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краск...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНабор инструментов Зубр Профессионал 2214-H7_z01
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНабор инструмента универсальный STAYER Master-40, 40 предметов (...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный ...
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитНабор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27010-H12_z01, 6 - 32 мм, 12 ...
-
В наличииЦена 2 660 руб. 3 180 руб.665 руб. в СплитНабор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + S...
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатиров...
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитНабор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краск...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитНабор инструментов Зубр Мастер 27641-H48 (48 предметов)
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех ...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
16
Комплектация
Кернер (№1, №2) - 2 шт. Добойник - 3 шт. Зубило - 3 шт. Крейцмейсель - 1 шт. Выколотка (1. 5, 3, 4, 5, 6, 8 мм) - 6 шт. Чертилка - 1 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
Упаковка
чехол
Количество зубил, шт
3
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Набор высококачественных зубил и кернеров. Произведены из хромованадиевой стали. Шестигранный профиль для повышенных нагрузков. Закалены
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - данный товар вы можете купить по цене 2670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов