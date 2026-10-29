Набор инструментов Bort BTK-46
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
В наличии
Код товара: 270920
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1 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество бит, шт
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х6
Вес, кг.
1.5
Описание товара Набор инструментов Bort BTK-46
Набор ручного инструмента BORT BTK-46 91279903 подойдет для работы на даче, в доме, в автомобиле. Комплект включает в себя головки и биты для различных форматов крепежа. Инструменты помещены в стильный легкий кейс для удобного хранения и транспортировки. Улучшенные петли и замки обеспечивают удобное применение в течение всего срока службы
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Набор ручного инструмента BORT BTK-46 91279903 подойдет для работы на даче, в доме, в автомобиле. Комплект включает в себя головки и биты для различных форматов крепежа. Инструменты помещены в стильный легкий кейс для удобного хранения и транспортировки. Улучшенные петли и замки обеспечивают удобное применение в течение всего срока службы
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Купить Набор инструментов Bort BTK-46 - по цене 1820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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