Top.Mail.Ru
Набор инструментов Bort BTK-46 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов Bort BTK-46

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 1
Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 2
Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 3
Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 4
Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 5
Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 1
  • Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 2
  • Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 3
  • Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 4
  • Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 5
  • Набор инструментов Bort BTK-46 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270920
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Bort BTK-46
1 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Количество бит, шт
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Набор инструментов Bort BTK-46

Набор ручного инструмента BORT BTK-46 91279903 подойдет для работы на даче, в доме, в автомобиле. Комплект включает в себя головки и биты для различных форматов крепежа. Инструменты помещены в стильный легкий кейс для удобного хранения и транспортировки. Улучшенные петли и замки обеспечивают удобное применение в течение всего срока службы



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Bort BTK-46




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Количество бит, шт
46
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ручного инструмента BORT BTK-46 91279903 подойдет для работы на даче, в доме, в автомобиле. Комплект включает в себя головки и биты для различных форматов крепежа. Инструменты помещены в стильный легкий кейс для удобного хранения и транспортировки. Улучшенные петли и замки обеспечивают удобное применение в течение всего срока службы


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор инструментов Bort BTK-46 - по цене 1820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...