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Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов

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Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 1
Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 2
Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 3
Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 4
Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 5
Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 6
Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
16
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные и разводные гаечные ключи
  • Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 1
  • Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 2
  • Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 3
  • Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 4
  • Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 5
  • Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 6
  • Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742430
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
16
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные и разводные гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
16
Тип гаечных ключей
комбинированные и разводные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х15
Вес, кг.
2.5

Описание товара Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов

Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов Комплектация: -Комбинированные ключи, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 мм, 15 шт; -Разводной ключ, 30 мм/250 мм, 1 шт;



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
16
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные и разводные гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
16
Тип гаечных ключей
комбинированные и разводные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
30
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов Комплектация: -Комбинированные ключи, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 мм, 15 шт; -Разводной ключ, 30 мм/250 мм, 1 шт;


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES 27092-H16, 6 - 30 мм, 16 предметов - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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