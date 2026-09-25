Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор высококачественных зубил и кернеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб.
В наличии
Код товара: 742577
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1 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор высококачественных зубил и кернеров
Упаковка
блистер
Количество зубил, шт
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х15
Вес, г.
910
Описание товара Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов
Набор зубил и кернеров STAYER HERCULES 21077-H12, предназначен для рубки или раскалывания различных материалов, накернивания насечек. Всего 12 предметов: Кернеры (автоматические): №1 (6 мм) и №2 (8 мм) — по 1 штуке каждого, итого 2 шт. Добойник: 2 мм — 1 шт. Слесарные зубила: 10 мм, 13 мм, 16 мм — по 1 штуке каждого, итого 3 шт. Выколотки: 1,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм — по 1 штуке каждого, итого 6 шт.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор высококачественных зубил и кернеров
Упаковка
блистер
Количество зубил, шт
3
Страна производитель
Китай
Набор зубил и кернеров STAYER HERCULES 21077-H12, предназначен для рубки или раскалывания различных материалов, накернивания насечек. Всего 12 предметов: Кернеры (автоматические): №1 (6 мм) и №2 (8 мм) — по 1 штуке каждого, итого 2 шт. Добойник: 2 мм — 1 шт. Слесарные зубила: 10 мм, 13 мм, 16 мм — по 1 штуке каждого, итого 3 шт. Выколотки: 1,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм — по 1 штуке каждого, итого 6 шт.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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