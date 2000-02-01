Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02
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Характеристики
Описание товара Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02
Универсальный и надежный помощник для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных бревен и проч. В отличие от бензиновой, электрическая пила оснащена надежным двигателем, не требует постоянных расходных материалов (топлива), не имеет проблем с запуском при любой температуре, требует минимальных операций при подготовке к работе. Мощный двигатель, простое натяжение и дозированная смазка цепи, практически отсутствующая вибрация, минимальное обслуживание делают пилу легкой в обращении и комфортной в работе. Мгновенная остановка цепи, приводимая в действие при откидывании защитного щитка, а также встроенный цепеуловитель и металлический упор способствуют безопасности применения. Для работы с инструментом дополнительно требуется приобрести масло (рекомендуем ЗУБР ЗМПМ) и удлинитель-шнур (сечение провода не менее 1 мм2).
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