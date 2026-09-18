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Лобзик Patriot LS 501 The One купить с доставкой в Москве
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Лобзик Patriot LS 501 The One

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Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 2
Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 3
Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 4
Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 5
Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 6
Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
55
Мах толщина пропила (металла)
6
  • Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 1
  • Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 2
  • Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 3
  • Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 4
  • Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 5
  • Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 6
  • Лобзик Patriot LS 501 The One - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266064
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
55
Мах толщина пропила (металла)
6
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
220x75x215
Размеры в упаковке, см
22х22х8
Вес, кг.
2.1

Описание товара Лобзик Patriot LS 501 The One

Лобзик PATRIOT LS501 THE ONE 190301707 справляется с резкой древесины толщиной до 55 мм - этого вполне достаточно для домашних условий. Защитный щиток предохраняет пользователя от травм, а оснастку - от пыли. Рукоятка имеет резиновую накладку ExtraGrip, которая обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руке. К инструменту можно подсоединить пылесос, что позволяет избавиться от основного количества пыли.



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Отзывы о товаре Лобзик Patriot LS 501 The One




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
55
Мах толщина пропила (металла)
6
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
220x75x215
Описание
Лобзик PATRIOT LS501 THE ONE 190301707 справляется с резкой древесины толщиной до 55 мм - этого вполне достаточно для домашних условий. Защитный щиток предохраняет пользователя от травм, а оснастку - от пыли. Рукоятка имеет резиновую накладку ExtraGrip, которая обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руке. К инструменту можно подсоединить пылесос, что позволяет избавиться от основного количества пыли.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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