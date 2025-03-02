Дальномер лазерный Condtrol Vector 80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%5 960 руб. 6 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265537
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
да
Встроенная память
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
119х46х28
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-80
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Количество и напряжение элементов питания
1х3,7 В
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х4
Вес, г.
250
Описание товара Дальномер лазерный Condtrol Vector 80
Лазерная рулетка CONDTROL Vector 80 может измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве, благодаря встроенному 3D- акселерометру. Таким образом, вы сможете всего по двум замерам определить длину отрезка, проходящего сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 280 руб.1570 руб. в СплитДальномер лазерный Stayer ProControl 34959
-
В наличииЦена 6 430 руб.1608 руб. в СплитДальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитДальномер лазерный Condtrol XP3 Pro
-
В наличииЦена 8 600 руб.2150 руб. в СплитДальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923)
-
В наличии БесплатноЦена 9 150 руб.2288 руб. в СплитДальномер лазерный Kraftool LD-100 34765
-
В наличииЦена 14 910 руб.3728 руб. в СплитДальномер лазерный CONDTROL Vector 1500
-
В наличииЦена 19 880 руб.4970 руб. в СплитЛазерный дальномер CONDTROL Vector 150
-
В наличииЦена 24 850 руб.6213 руб. в СплитДальномер лазерный CONDTROL Vector 200
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
да
Встроенная память
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
119х46х28
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-80
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Количество и напряжение элементов питания
1х3,7 В
Развернуть
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Лазерная рулетка CONDTROL Vector 80 может измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве, благодаря встроенному 3D- акселерометру. Таким образом, вы сможете всего по двум замерам определить длину отрезка, проходящего сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор).
Достоинства:
Комментарий:
Приехало быстро, отличный дальномер, все соответствует описанию! ПО также интуитивно понятно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно, работает чётко.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный дальномер, долго держит заряд аккумулятора
Дальномер лазерный Condtrol Vector 80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дальномер лазерный Condtrol Vector 80
Достоинства:
Комментарий:
Приехало быстро, отличный дальномер, все соответствует описанию! ПО также интуитивно понятно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно, работает чётко.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный дальномер, долго держит заряд аккумулятора