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Компьютерное кресло Brabix Premium Solid HD-005 серый купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Brabix Premium Solid HD-005 серый

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Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 1
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 2
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 3
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 4
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 5
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 6
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 7
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 8
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 9
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Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 12
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 13
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
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  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 6
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 7
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 8
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 9
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 10
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 11
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 12
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 13
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Solid HD-005&quot; серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262703
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
81х81х43
Вес, кг.
20.6

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Solid HD-005 серый

Обивка устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.

Усиленный каркас из уплотненной фанеры и высокопрочный газлифт 4 класса позволяют креслу выдерживать нагрузку до 180 кг.

Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Плотная набивка, усиленные пластиковые подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Solid HD-005 серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Описание

Обивка устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.

Усиленный каркас из уплотненной фанеры и высокопрочный газлифт 4 класса позволяют креслу выдерживать нагрузку до 180 кг.

Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Плотная набивка, усиленные пластиковые подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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