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Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл

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Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 1
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 2
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 3
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 4
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 5
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 6
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 7
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 1
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 2
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 3
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 4
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 5
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 6
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 7
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695247
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный/красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х68х40
Вес, кг.
18.2

Описание товара Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл

Любой геймер будет в восторге от игрового кресла A4TECH Bloody GC-870. Данная модель имеет подлокотники, механизм качания с вертикальной фиксацией. Кресло предусматривает ограничение по весу в 150 кг, а благодаря эргономичным колесикам оно будет устойчиво стоять на любой поверхности.

Отзывы о товаре Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный/красный
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Страна производитель
Китай
Описание
Любой геймер будет в восторге от игрового кресла A4TECH Bloody GC-870. Данная модель имеет подлокотники, механизм качания с вертикальной фиксацией. Кресло предусматривает ограничение по весу в 150 кг, а благодаря эргономичным колесикам оно будет устойчиво стоять на любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое A4Tech Bloody GC-870 черный/красный ромбик эко.кожа с подголов. крестов. металл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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