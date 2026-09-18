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Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 черный купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 черный

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Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 1
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 2
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 3
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 4
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 5
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 6
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 7
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 8
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 9
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 6
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 7
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 8
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 9
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Prime EX-515&quot; черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262652
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
69х69х28
Вес, кг.
14.03

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 черный

Кресло Prime EX-515 отличается своим актуальным, эргономичным дизайном. Высокая, вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины. Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе. Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 черный




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Описание

Кресло Prime EX-515 отличается своим актуальным, эргономичным дизайном. Высокая, вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины. Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе. Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 черный - этот товар вы можете купить по цене 9260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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