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Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног

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Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 1
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 2
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 3
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 4
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 5
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 6
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 7
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 8
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 9
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 10
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 1
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 2
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 3
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 4
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 5
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 6
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 7
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 8
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 9
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 10
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703029
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Характеристики

Бренд
Knight
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
86х80х45
Вес, кг.
13.7

Описание товара Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног

Кресло игровое Knight Lord/F - это не просто удобное и функциональное кресло, это стиль и комфорт в одном флаконе. Кресло Knight Lord/F выполнено в цветах , которые придадут вашему рабочему месту уют и теплоту. Эти цвета будут гармонично смотреться в любом интерьере, будь то офис, домашний кабинет или игровая комната. Особенностью кресла является подставка для ног. Она обеспечивает дополнительный комфорт и поддержку, особенно при длительной работе или игре. Подставка для ног позволяет разгрузить ноги и спину, что снижает усталость и повышает продуктивность.

Отзывы о товаре Кресло игровое Knight Lord/F Camby 01 молочный, крестов. пластик, подст. для ног




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Характеристики
Бренд
Knight
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Кресло игровое Knight Lord/F - это не просто удобное и функциональное кресло, это стиль и комфорт в одном флаконе. Кресло Knight Lord/F выполнено в цветах , которые придадут вашему рабочему месту уют и теплоту. Эти цвета будут гармонично смотреться в любом интерьере, будь то офис, домашний кабинет или игровая комната. Особенностью кресла является подставка для ног. Она обеспечивает дополнительный комфорт и поддержку, особенно при длительной работе или игре. Подставка для ног позволяет разгрузить ноги и спину, что снижает усталость и повышает продуктивность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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