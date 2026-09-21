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Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром

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Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 8
Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 9
Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисное кресло
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 8
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 9
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703155
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Размеры в упаковке, см
91х75х63
Вес, кг.
14.6

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром

Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS - модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Мягкое сиденье с обивкой из ткани высокой износостойкости. Для поддержания спины предусмотрена ортопедическая спинка из сетки и поясничный упор. Простой уход за обивкой. Установлены механизм качания с регулировкой под вес, с фиксацией в вертикальном положении и газлифт с регулировкой высоты.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS черный, сетка/ткань, крестов. металл хром




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Описание
Кресло руководителя Бюрократ CH-607BS - модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Мягкое сиденье с обивкой из ткани высокой износостойкости. Для поддержания спины предусмотрена ортопедическая спинка из сетки и поясничный упор. Простой уход за обивкой. Установлены механизм качания с регулировкой под вес, с фиксацией в вертикальном положении и газлифт с регулировкой высоты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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