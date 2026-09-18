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Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка

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Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216577
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
14

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка

Кресло офисное Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 представляет собой надежный предмет мебели, разработанный для офисного пользования. Модель рассчитана на длительные нагрузки, поэтому устанавливается на надежную крестовину из хромированного металла. Благодаря этому кресло способно выдерживать нагрузку до 120 кг. Для обивки используется практичное сочетание материалов ткани и искусственной кожи. Сетчатая ткань позволяет коже дышать, исключает потение спины.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный сетка




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Кресло офисное Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 представляет собой надежный предмет мебели, разработанный для офисного пользования. Модель рассчитана на длительные нагрузки, поэтому устанавливается на надежную крестовину из хромированного металла. Благодаря этому кресло способно выдерживать нагрузку до 120 кг. Для обивки используется практичное сочетание материалов ткани и искусственной кожи. Сетчатая ткань позволяет коже дышать, исключает потение спины.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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