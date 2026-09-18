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Крючок AM.PM Sensation A3035500 купить с доставкой в Москве
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Крючок AM.PM Sensation A3035500

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Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 1
Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 2
Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 3
Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 4
Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 5
Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 1
  • Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 2
  • Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 3
  • Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 4
  • Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 5
  • Крючок AM.PM Sensation A3035500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260990
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Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
14х13х6
Вес, г.
50

Описание товара Крючок AM.PM Sensation A3035500

Крючок предназначен для подвешивания различных принадлежностей или полотенец. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59.

Отзывы о товаре Крючок AM.PM Sensation A3035500




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Крючок предназначен для подвешивания различных принадлежностей или полотенец. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крючок AM.PM Sensation A3035500 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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