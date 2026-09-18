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Душевой набор AM.PM Like F0118000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевой набор AM.PM Like F0118000 хром

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Душевой набор AM.PM Like F0118000 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
  • Душевой набор AM.PM Like F0118000 хром - фото 1
  • Душевой набор AM.PM Like F0118000 хром - фото 2
  • Душевой набор AM.PM Like F0118000 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 190 руб.  8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260952
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой гарнитур
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х8
Вес, г.
800

Описание товара Душевой набор AM.PM Like F0118000 хром

Впервые модный дизайнерский продукт в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray EnerJet Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Turning Switch функция Rub&amp;amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок функция Аir In для повышения эффективности и экономии воды регулируемый держатель ручного душа шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.

Отзывы о товаре Душевой набор AM.PM Like F0118000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой гарнитур
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые модный дизайнерский продукт в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray EnerJet Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Turning Switch функция Rub&amp;amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок функция Аir In для повышения эффективности и экономии воды регулируемый держатель ручного душа шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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