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Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром

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Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 1
Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 2
Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 3
Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 4
Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 5
Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 6
Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
96 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
90
  • Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 1
  • Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 2
  • Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 3
  • Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 4
  • Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 5
  • Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 6
  • Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736350
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
96 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
90
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.01х0.15х0.07
Вес, кг.
1.3

Описание товара Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром

Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность.

Отзывы о товаре Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
96 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
90
Страна производитель
Германия
Описание
Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой гарнитур Hansgrohe Activera Select S 28046000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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