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Душевая система AM.PM Like F0780064 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система AM.PM Like F0780064 хром

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Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 1
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 2
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 3
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 4
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 5
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 6
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 1
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 2
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 3
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 4
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 5
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 6
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260949
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
95х43х10
Вес, кг.
2.23

Описание товара Душевая система AM.PM Like F0780064 хром

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции в ультра-модном стиле Dynamic Organic. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Премиальные размеры в массовом сегменте: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Переключающий вентиль с керамическим картриджем, 3 режима ручного душа (Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Turning Switch), функция Rub&amp;amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Like F0780064 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции в ультра-модном стиле Dynamic Organic. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Премиальные размеры в массовом сегменте: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Переключающий вентиль с керамическим картриджем, 3 режима ручного душа (Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Turning Switch), функция Rub&amp;amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
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