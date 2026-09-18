Душевая система AM.PM Like F0780064 хром
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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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В наличииЦена 32 190 руб.8048 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8040000 хром
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В наличииЦена 20 990 руб.5248 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM Like F8013000 хром
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В наличииЦена 18 690 руб.4673 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Like F8075000 хром
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В наличииЦена 61 590 руб.15398 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8075600 хром
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В наличииЦена 12 390 руб. 13 410 руб.3098 руб. в СплитДушевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром
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В наличииЦена 73 190 руб.18298 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром
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В наличииЦена 12 890 руб. 13 950 руб.3223 руб. в СплитВерхний душ AM.PM Like F0580000 хром
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В наличииЦена 66 990 руб.16748 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром
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В наличииЦена 15 290 руб. 20 610 руб.3823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром
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В наличииЦена 48 290 руб.12073 руб. в СплитТермостат AM.PM Like F8075500 хром
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В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин
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В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007122 черный
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В наличииЦена 16 290 руб.4073 руб. в СплитСмеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007...
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В наличииЦена 17 590 руб. 18 990 руб.4398 руб. в СплитСмеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007...
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Характеристики
Описание товара Душевая система AM.PM Like F0780064 хром
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции в ультра-модном стиле Dynamic Organic. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Премиальные размеры в массовом сегменте: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Переключающий вентиль с керамическим картриджем, 3 режима ручного душа (Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Turning Switch), функция Rub&amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.
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